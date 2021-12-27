В ЦБ заявили об отсутствии планов по введению новой отчетности для банков

Банк России не собирается вводить новую отчетность для банков, чтобы контролировать операции физических лиц, а планирует собирать обезличенные данные при риске использования платформ кредитных организаций для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 27 декабря.

«В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — отмечается в сообщении.

Речь идет о злоупотреблениях — «огромных суммах», которые поступают за «считаные часы» в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а «очевидная попытка проведения нелегальных операций», уточнили в Центробанке.

Отмечается, что у «отдельных кредитных организаций» в случае выявления рисков на основе имеющихся в ЦБ данных и отчетности могут запросить «обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям». Однако информация, идентифицирующая физлиц, запрашиваться не будет. Проводимая ЦБ и банками работа не предполагает тотального контроля за операциями физлиц и не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Центробанк будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

Представитель платежной компании QIWI подтвердил получение такой формы для предоставления отчетности. Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр рассказал, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года.

Источники указывали, что регулятор может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Ранее в понедельник в ЦБ рассказали «Известиям» о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов. В регуляторе указали, что такой обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний.

Служба внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022–2025 годы.