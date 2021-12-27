Исследование показало число совершающих спонтанные покупки россиян

Совершали спонтанные покупки 57% россиян. Чаще это было приобретение одежды, продуктов и бытовой техники, 80% опрошенных сочли, что такие товары в итоге оказывались полезными. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 декабря результаты опроса ВЦИОМа.

Согласно этим данным, 53% россиян стремятся придерживаться заранее составленного списка покупок, но могут и купить что-то дополнительно. 21% опрошенных делает покупки по заранее подготовленному списку. 22% не планируют покупки и определяются на месте.

«Больше половины опрошенных россиян, или 57%, совершали спонтанные, импульсивные покупки, 60% — среди представительниц прекрасного пола, 79% — среди молодых людей 18–24 лет. Две трети респондентов (68%) делают такие покупки примерно раз в несколько месяцев или реже, 21% — раз в месяц, 7% — каждую неделю. При этом 43% опрошенных ни разу не приобретали товар без раздумий», — сообщили во ВЦИОМе.

Из последних приобретенных товаров склонные к импульсивным покупкам россияне выделили продукты, одежду, бытовую технику, товары для дома и сладости. Женщины чаще спонтанно покупают косметику, одежду и продукты, мужчины — вещи, продукты и электронику или гаджеты.

«Чаще всего россияне совершают импульсивные покупки, находясь в одиночестве (60%) или с кем-то из родных, друзей или коллег (30%). Затруднились ответить 11% опрошенных. Подавляющее большинство респондентов (82%) посчитали спонтанно купленные товары чаще полезными, 13% — бесполезными», — отметили социологи.

При этом 62% респондентов не предпринимают никаких мер для того, чтобы избежать спонтанных покупок, треть все же предпринимает попытки. В качестве мер по избеганию спонтанных покупок россияне назвали необходимость брать с собой в магазин ограниченную сумму и более тщательно обдумывать покупки, готовить список покупок, исключать возможность ходить в магазин, ограничивать и сдерживать себя, откладывать покупки.

Не ведут учет своих расходов 54% опрошенных россиян, совершающих импульсивные покупки. Отслеживают расходы через банковские приложения 26% из них, 13% записывают расходы в тетрадь или заносят в электронные таблицы, 3% пользуются для этого другими специальными программами или приложениями.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 декабря. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

До этого, 22 декабря, сообщалось, что россияне стали чаще копить «про запас», а также откладывать «на старость». Так, в 2011 году «про запас» копили 29% россиян, в то время как в 2021 году это число увеличилось до 44%. Жители страны стали чаще откладывать «на старость» (18% в 2011 году и 26% в 2021-м), а также на отдых и лечение (14 и 19% соответственно).