Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В аэропорту Сочи не подтвердили задержание приема рейсов
Наука
Исследование показало генетический риск ожирения у каждого пятого россиянина
Общество
В Якутии температура опустилась до минус 55 градусов
Спорт
Источники подтвердили планы НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2022
Мир
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Мир
Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м
Экономика
Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%
Культура
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Мир
ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах
Мир
Присяжные в США признали ученого виновным в сокрытии связей с Китаем

Исследование показало цели копящих деньги россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали чаще копить «про запас», а также откладывать «на старость». Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ, посвященного целям сбережения россиян с 2011 по 2021 год. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

Кубышка рубль бережет: доля россиян с накоплениями снизилась почти вдвое
Привычка откладывать деньги осталась только у 25% граждан

Так, в 2011 году «про запас» копили 29% россиян, в то время как в 2021 году это число увеличилось до 44%. Жители страны стали чаще откладывать «на старость» (18% в 2011 году и 26% в 2021), а также на отдых и лечение (14% и 19% соответственно).

Кроме того, в топ-5 целей, на которые россияне откладывают средства, вошли ремонт жилья и покупка недвижимости. Однако по сравнению с 2011 годом доля тех, кто копит на улучшение жилищных условий, несколько сократилась.

Помимо этого, отмечается, что доля жителей страны, считающих, что откладывать деньги не нужно, сократилась по сравнению с 2011 годом более чем вдвое (с 14% до 6%), а средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.

«Цели, для достижения которых россияне делают сбережения, отражают изменения в приоритетах людей. Если в 2011 году наши соотечественники больше откладывали на улучшение жилищных условий, то сейчас на первый план выходит забота о здоровье и стремление финансово подстраховать себя и свою семью накоплениями «на старость», — сообщила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.

Она также отметила, что такому смещению фокуса внимания и трансформации жизненных ценностей поспособствовала пандемия, так как многие люди осознали, что здоровье и жизнь являются невосполнимыми ресурсами. Также больше людей стали уделять внимание не только физическому здоровью, но и эмоциональному благополучию, снижению уровня тревоги и стресса.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время доля россиян, откладывающих часть средств на лечение и отдых, продолжит расти», — рассказала генеральный директор.

Кроме того, Имаева пояснила, что хотя большинство россиян откладывают часть дохода «про запас», в целом формирование финансовой подушки безопасности у жителей России еще не стало закрепившейся привычкой.

«По результатам исследования НАФИ, проведенного в 2021 году, в случае потери основного источника дохода (работы) сбережений большинству наших сограждан хватит в среднем на два месяца. И здесь, конечно, важной остается роль государственных программ по повышению уровня финансовой грамотности, частью которой являются культура сбережений и сохранение баланса между доходами и тратами», — заключила она.

Данные исследования были получены в ходе всероссийских опросов, проведенных с разницей в 10 лет по аналогичной выборке из 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 53 регионах России.

16 ноября стало известно, что около 70% россиян признались в недостатке зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей.

20 октября россияне назвали комфортную сумму для жизни и накоплений. Так, в России 47% граждан было бы достаточно 40–70 тыс. рублей в месяц на собственные финансовые потребности и даже для формирования накоплений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021