Исследование показало цели копящих деньги россиян

Россияне стали чаще копить «про запас», а также откладывать «на старость». Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ, посвященного целям сбережения россиян с 2011 по 2021 год. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

Так, в 2011 году «про запас» копили 29% россиян, в то время как в 2021 году это число увеличилось до 44%. Жители страны стали чаще откладывать «на старость» (18% в 2011 году и 26% в 2021), а также на отдых и лечение (14% и 19% соответственно).

Кроме того, в топ-5 целей, на которые россияне откладывают средства, вошли ремонт жилья и покупка недвижимости. Однако по сравнению с 2011 годом доля тех, кто копит на улучшение жилищных условий, несколько сократилась.

Помимо этого, отмечается, что доля жителей страны, считающих, что откладывать деньги не нужно, сократилась по сравнению с 2011 годом более чем вдвое (с 14% до 6%), а средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.

«Цели, для достижения которых россияне делают сбережения, отражают изменения в приоритетах людей. Если в 2011 году наши соотечественники больше откладывали на улучшение жилищных условий, то сейчас на первый план выходит забота о здоровье и стремление финансово подстраховать себя и свою семью накоплениями «на старость», — сообщила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.

Она также отметила, что такому смещению фокуса внимания и трансформации жизненных ценностей поспособствовала пандемия, так как многие люди осознали, что здоровье и жизнь являются невосполнимыми ресурсами. Также больше людей стали уделять внимание не только физическому здоровью, но и эмоциональному благополучию, снижению уровня тревоги и стресса.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время доля россиян, откладывающих часть средств на лечение и отдых, продолжит расти», — рассказала генеральный директор.

Кроме того, Имаева пояснила, что хотя большинство россиян откладывают часть дохода «про запас», в целом формирование финансовой подушки безопасности у жителей России еще не стало закрепившейся привычкой.

«По результатам исследования НАФИ, проведенного в 2021 году, в случае потери основного источника дохода (работы) сбережений большинству наших сограждан хватит в среднем на два месяца. И здесь, конечно, важной остается роль государственных программ по повышению уровня финансовой грамотности, частью которой являются культура сбережений и сохранение баланса между доходами и тратами», — заключила она.

Данные исследования были получены в ходе всероссийских опросов, проведенных с разницей в 10 лет по аналогичной выборке из 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 53 регионах России.

16 ноября стало известно, что около 70% россиян признались в недостатке зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей.

20 октября россияне назвали комфортную сумму для жизни и накоплений. Так, в России 47% граждан было бы достаточно 40–70 тыс. рублей в месяц на собственные финансовые потребности и даже для формирования накоплений.