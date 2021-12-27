В России выдача кредиток в ноябре выросла на 14%

В ноябре 2021 года в России выдали 1,31 млн новых кредитных карт, что на 14% больше по сравнению с октябрем — 1,15 млн ед., и на 40% больше по сравнению с ноябрем прошлого года — 0,93 млн кредиток. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 27 декабря.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по кредиткам сейчас составляет 656 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

Больше всего новых карт в регионах в ноябре выдали в Москве — 81,8 тыс. ед., Московской области — 65,1 тыс. ед., Краснодарском крае — 50,1 тыс. ед., Санкт-Петербурге — 46,4 тыс. ед. и Башкирии — 45,6 тыс. ед.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил рост выдач тем, что в прошлом году и банки, и заемщики «приходили в себя» после карантинных мероприятий весны – начала лета, когда выдача «кредиток сократилась радикально». По его словам, в настоящий момент сегмент развивается «достаточно динамично», что связано с «технологичностью и удобством» этого вида ссуд.

В октябре в НБКИ сообщили, что российские банки в сентябре реже выдавали кредиты — уровень одобрений розничных займов по сравнению с августом упал на 1,7 п.п., до 35,8%. В августе по сравнению с июлем выдали на 5% кредитных карт больше: тогда было 1,02 млн единиц.