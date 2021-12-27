В СК назвали одну из версий гибели семьи в Красноярском крае

Следственный комитет (СК) РФ рассматривает версию о том, что женщину и двух детей в городе Канск Красноярского края убил сам глава семьи, который затем покончил с собой. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в управлении СК по региону.

По данным ведомства, супруги находились в бракоразводном процессе и не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел в квартиру навестить детей, а на утро следующего дня тела убитых обнаружила мать женщины.

По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, женщина хотела оставить детей себе после развода, а муж не хотел с ними расставаться. Никто из родителей не состоял на профилактическом учете, также семьей не интересовались органы опеки.

Тем не менее конфликты внутри семьи были — именно поэтому женщина съехала с детьми от их отца, добавили журналисты.

Об убийстве семьи в Канске стало известно ранее в этот день. Трагедия произошла в квартире 21 по улице Эйдемана, дом 1. В ночь убийства соседка слышала ссору между супругами и громкую ругань.