В «Столото» назвали сроки обращения победителей лотерей за крупными выигрышами

Только 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в течение недели после проведения тиража. Об этом 27 декабря свидетельствует статистика крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», собранная за последние три года.

При этом среди миллионеров новогодних тиражей «Русского золото» в первую неделю за выигрышем обращаются 15,3% граждан.

«На вторую неделю после проведения тиража обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Так, лотерейный миллиардер новогоднего тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2020 года, приехала на оформление выигрыша 9 января», — говорится в результатах исследования «Столото».

Еще 27% победителей с крупными выигрышами обращаются за ними на третью или четвертую недели после проведения розыгрыша.

Бывают случаи, когда победители лотерей обращаются за выигрышем через несколько месяцев после розыгрыша, так как не сразу проверяют свои билеты. Так, 1 января 2021 года миллионерами стали сразу 581 человек с билетами 1369-го тиража «Русского лото». За выигрышем 342 человека из них обратились в первый месяц, еще 191 миллионер пришел за призами на второй и третий месяц, а четыре человека так и не обратились за деньгами.

Для обращения за выигрышем у победителей есть порядка 3,5 лет. После этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет государства.

«Если мы видим, что победители с крупными выигрышами не объявляются долгое время, мы прибегаем к помощи федеральных и региональных средств массовой информации. Искренне надеемся, что все победители предстоящего новогоднего тиража оперативно объявятся и расскажут свои истории побед», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

1 января 2022 года в очередной раз состоится главный лотерейный розыгрыш года — «Новогодний миллиард» от «Русского лото». В новогоднем тираже «Русского лото» гарантированно разыграют 1 млрд рублей, 100 призов по 1 млн рублей и тысячи других денежных призов. Всего в праздничном тираже будет разыграно более 2,5 млрд рублей.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян).