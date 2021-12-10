Удача в эфире: россиянам предложат миллиард от «Русского лото»

Все мы хоть немного, но верим в сказку. И сделать ее былью поможет «Новогодний миллиард – 2022». Именно такая сумма уже меньше чем через месяц будет разыграна в качестве главного приза в лотерее «Русское лото», которую организует Министерство спорта РФ. Сам розыгрыш в первый день нового 2022 года покажет телеканал НТВ в прямом эфире в 15:30 мск. Подробнее о розыгрыше рассказывают «Известия».

Миллиард рублей в праздничной корзине от «Столото»

Чтобы проверить, насколько вам благоволит удача, можно приобрести лотерейный билет на праздничный 1421-й тираж «Русского лото», причем он может быть как бумажным, так и электронным. Типографские билеты продаются в розничной сети и киосках «Столото» до 21:00 мск 31 декабря, а электронная версия доступна на сайте или в мобильном приложении «Столото» вплоть до 11:00 мск первого январского утра.

Тираж «Новогоднего миллиарда» ежегодно попадает в топ самых рейтинговых передач на российском телевидении. Это вполне объяснимо — зрители (как обладатели билетов «Русского лото», так и просто наблюдатели) в режиме реального времени могут стать свидетелями того, как в одночасье прибывает в полку лотерейных миллионеров и миллиардеров. И всё благодаря воле случая.

Те же, у кого под рукой не окажется телевизора, смогут следить за розыгрышем новогоднего миллиарда – 2022 на канале «Столото» в YouTube и в социальных сетях «Столото». В 2022 году впервые прямую трансляцию можно будет смотреть в Telegram и TikTok. Жители столицы смогут следить за эфиром даже на улицах: в Москве сразу в нескольких популярных локациях запланирована трансляция на медиафасадах.

За обеспечение хорошего настроения будут по традиции отвечать звезды российской эстрады, но их имена, как и имя ведущего праздничной программы, до последнего держатся в секрете. За музыкальное сопровождение новогоднего розыгрыша «Русского лото» в разные годы были «ответственными» Надежда Бабкина, Полина Гагарина, «Дискотека Авария», Николай Басков, Елка и многие другие.

Всего в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1 января 2022 года будет разыграно более 2 млрд рублей, в том числе главный приз — тот самый новогодний миллиард, 100 призов по 1 млн рублей и тысячи других денежных призов. Кроме того, впервые для всех проигравших в праздничном 1421-м тираже пройдет дополнительный розыгрыш автомобиля Škoda Octavia. Его результаты будут объявлены в программе «У нас выигрывают!» 9 января.

«Русское лото» и правила игры

Игра проходит по четким правилам, которые хорошо известны всем, кто хоть раз брал в руки бочонки и карточки. В билете «Русского лото» два игровых поля, в каждом из которых по 15 чисел от 1 до 90. Комбинации чисел на билетах уже сформированы, а сам розыгрыш проходит в несколько туров. Главный приз в 1 млрд рублей достанется тому, у кого 15 чисел в верхнем или нижнем поле билета раньше всех совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка.

Если вы не будете следить за ходом новогоднего тиража в прямом эфире, то самый простой способ проверить результаты — посмотреть запись розыгрыша на официальном YouTube-канале или в соцсетях «Столото». Или же зайти в мобильное приложение распространителя, в раздел «Проверить билет». Кроме того, можно позвонить на горячую линию «Столото» по телефону 8 (900) 555-00-55.

С результатами новогоднего тиража также можно будет ознакомиться в печати: еженедельник «Аргументы и факты» опубликует итоговую информацию 12 января 2022 года в своем федеральном выпуске газеты.

Победители «Русского лото»

Лотерейные технологии во всем мире основаны на принципах равновероятности и случайности. То есть каждый билет может выиграть с равной вероятностью, а все выигрыши абсолютно случайны. Победная комбинация чисел никому не известна. Соблюдение именно этих принципов лежит в основе доверия к лотереям уже на протяжении нескольких сотен лет. И история новогодних розыгрышей «Русского лото» это только подтверждает.

«Любое число, любой билет имеет равновероятный шанс выиграть. Соответственно, единственный шанс повысить вероятность выигрыша — приобрести больше билетов. Других стратегий с научной точки зрения здесь нет», — отмечает математик Евгений Пунинский.

Так, в 2019 году сумму с девятью нулями разделили между собой поровну екатеринбуржец Николай Мирошниченко и жительница Санкт-Петербурга Любовь Догорова.

Спустя год по итогам новогоднего 1316-го тиража «Русского лото», где также разыгрывалась сумма с девятью нулями, в стране появился первый лотерейный миллиардер. Жительница Подмосковья Надежда Бартош приобретала билеты наобум, а в итоге выиграла миллиард. Некоторые анонимные Telegram-каналы потом провели якобы расследование и выступили с обвинениями, что столь крупная сумма якобы досталась ей нечестным путем, а сама победительница Бартош фейк, подставная и каким-то образом связана со «Столото». «Новая газета», в свою очередь, провела независимое расследование, изучив эту историю буквально под микроскопом, и вынесла свой вердикт: розыгрыш был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ, а связи миллиардерши с компанией-распространителем не существует.

В этом году главный приз в размере миллиарда рублей впервые был разделен на тысячу призов по миллиону. В первый день предстоящего нового года новогодний миллиард с вероятностью более чем 60% снова отправится к одному победителю. Вероятность, что его разделят два или более участников, сильно меньше.

Не было ни гроша, да вдруг алтын

Что происходит в душе человека, которому выпадает шанс неожиданно разбогатеть? По мнению кандидата психологических наук Светланы Колосовой, победитель чувствует себя избранным.

«Если к вам попали большие деньги, то имеет смысл проконсультироваться со специалистами в сфере финансового планирования. Пожалуй, одни из лучших инвестиций — в образование (свое или детей) и здоровье. Тем, у кого долгий горизонт планирования, можно начать делать накопления к пенсионному возрасту», — комментирует эксперт.

Первым делом стоит положить призовые деньги в банк и начать думать, как сделать так, чтобы они работали, считает финансовый эксперт Алексей Родин.

«На этом этапе нужно либо выстроить стратегию самостоятельно, либо обратиться к специалисту. По сути, программа-минимум — создать пассивный доход. А вот как именно — другой вопрос», — объясняет он.

После истории с Надеждой Бартош нельзя исключать того, что новый лотерейный миллиардер откажется от публичности. Обладатель главного приза новогоднего 1421-го тиража «Русского лото» может не захотеть раскрывать свои персональные данные, ссылаясь на тот негативный опыт, с которым пришлось в свое время столкнуться первой лотерейной миллиардерше. Психолог Илья Архипов считает, что со стопроцентной вероятностью спрогнозировать, захочется ли человеку известности или он предпочтет наслаждаться выигрышем без особой шумихи, невозможно. Это зависит от ряда факторов.

«Если победитель уже богат и не трубит об этом на каждом углу, то и о выигрыше он вряд ли захочет распространяться, — уверен Илья Архипов. — Второй момент — возраст. Если верить статистике, средний возраст игрока в лотерею составляет 43 года. То есть это люди, которые уже имеют за плечами определенный багаж и, как правило, знают цену деньгам. Так что если опираться исключительно на статистический подход, то победитель, оказавшийся в роли обладателя крупного выигрыша, должен вести себя в такой ситуации рационально».

Тем не менее практика показывает, что большинство победителей гослотерей с крупными выигрышами согласны на публикацию своих историй — по данным «Столото», на сегодняшний день 90% счастливчиков дают такое согласие.

Кто контролирует главный лотерейный розыгрыш в России?

Все этапы проведения гослотерей, включая новогодний тираж «Русского лото», отслеживаются с помощью независимых систем контроля на стороне организаторов лотерей — Минфина и Минспорта. Дополнительный контроль осуществляет ФНС путем фискализации продаж лотерейных билетов и выплат выигрышей. Если билет не был фискализирован, значит, он не поступит в базу «играющих билетов» и не примет участие в тираже. Контроль сохранности и неизменности такой базы двухуровневый — после окончания продаж (стоп-сейла) и после проведения розыгрыша.