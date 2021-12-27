В Audi рассказали о новинках для российского рынка
Немецкая компания Audi в 2022 году представит в России несколько новинок.
Как сообщает 27 декабря «Автостат», в первом квартале следующего года в продажу поступит новое поколение спортивного седана RS3 и хетчбэка RS3 Sportback. В конце первого – начале второго квартала на рынок выйдут RS-модификации кроссовера Q3 и купе-кроссовера Q3 Sportback нового поколения.
В третьем квартале 2022 года в России будет представлен обновленный седан Audi A8. Во втором полугодии у российских дилеров появятся суперкар R8 нового поколения, который будет доступен в версиях Coupe и Spyder, а также электрический седан e-tron GT.
19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1. Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели, как Audi A1, не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.