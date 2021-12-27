«Звездное небо» появилось над центром Нижнего Тагила к Новому году

В центре Нижнего Тагила к Новому году появились гирлянды в виде «звездного неба», светящегося дерева и 108 светодиодных фонарей.

Огромное украшение разместили на спуске с Театральной площади к фонтану у Тагильского пруда. Праздничные фонари развесили вдоль проспекта Ленина. В ближайшие дни состоится официальное открытие инсталляции.

На закупку украшений из бюджета было выделено 6,2 млн рублей. Установку и подключение завершили 25 декабря.

А 27 декабря в городе ожидается открытие ледового городка, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Нижнем Тагиле обновят привокзальную площадь и установят стелу «Город трудовой доблести».