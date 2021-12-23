Привокзальную площадь Нижнего Тагила благоустроят в 2022 году

Нижний Тагил уже в 2022 году может получить обновленную привокзальную площадь и стелу «Город трудовой доблести». Уверенность в этом выразил глава города Владислав Пинаев, отвечая на вопросы журналистов о планах благоустройства.

Бюджет муниципалитета утвержден в размере 19 млрд 400 млн рублей. Этой суммы, по словам мэра, хватит на благоустройство самых различных объектов социальной инфраструктуры. Привокзальная площадь — только один из них. По словам мэра, другого такого шанса не представится. Подрядчика выберут на муниципальном конкурсе, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее администрация Нижнего Тагила разработала проект благоустройства набережной реки Межевая Утка, расположенной в поселке Висимо-Уткинск. Там планируют провести масштабную реконструкцию. Проект будет включать зеленую пешеходную территорию, фотозоны, двухуровневые смотровые площадки, места для соревнований каякеров с трибунами, автопарковку, сувенирную лавку, кафе.