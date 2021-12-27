«Победа» впервые обгонит S7 по пассажирским перевозкам в 2022 году

Лоукостер «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») в 2022 году впервые обгонит по числу перевезенных пассажиров крупнейшую частную авиакомпанию в России — S7 Airlines (бренд компании «Сибирь»). Об этом «Известиям» сообщил аналитик в одном из крупнейших перевозчиков страны.

По его словам, это произойдет благодаря передаче «Победе» большого числа самолетов из парка «Аэрофлота». Сейчас «Победа» является третьей авиакомпанией в России после «Аэрофлота» и S7 Airlines, а по итогам 2022 года станет второй.

В следующем году парк самолетов лоукостера «Победа» должен значительно увеличиться. Материнская авиакомпания «Аэрофлот» в рамках внутригрупповой трансформации во флот «Победы» передает все свои воздушные суда Boeing 737-800. Их лоукостер эксплуатирует в более вместительной конфигурации (на 20%, 189 кресел) и выполняет на них большее число рейсов в сутки, чем «Аэрофлот».

В этом году были переданы первые десять машин, которые увеличили воздушный парк лоукостера до 44 самолетов. На 2022 и 2023 годы «Победе» запланирована передача еще 40 самолетов — по 20 в год. Таким образом, флот низкобюджетной авиакомпании вырастет в следующем году до 64 машин, а в 2023 году — до 84.

Сейчас у S7 Airlines флот состоит из 99 пассажирских самолётов, в это число не входят два Boeing 737-8 (MAX), так как Росавиация до сих пор не выдала разрешение на их эксплуатацию в России. В следующем году у S7 такого роста парка, как у «Победы», не предусмотрено, говорит собеседник «Известий».

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