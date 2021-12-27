ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами

Центробанк (ЦБ) России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает газета РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.

По информации собеседников издания, ЦБ направил кредитным организациям новую форму для предоставления отчетности.

Представитель платежной компании QIWI подтвердил изданию получение такой формы для предоставления отчетности. По его словам, ЦБ планирует запрашивать отчетность со следующего года.



В свою очередь, заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр также сообщил РБК, что Банк России начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года.

Отмечается, что таким образом Банк будет анализировать рынок в целом по стране и в регионах.

В разъяснениях ЦБ по новой форме указано, что банки должны включать в отчетность все входящие и исходящие переводы с карты, со счета, с электронного кошелька, со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

В Центробанке уточнили: контролироваться не будет перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как пояснили источники РБК, регулятор сможет также запрашивать информацию по отдельным операциям, например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам.



При этом информация по каждой операции будет содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.

Собеседники издания считают, что Центробанк может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Ранее в понедельник в Центробанке рассказали «Известиям» о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов. Как заверили в ЦБ, такой обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний.

Служба внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022–2025 годы.