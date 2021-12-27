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Цены на аренду жилья в РФ могут вырасти на 15-20%

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Бизнес просит создать альтернативу государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости, сообщили «Известиям» в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно текущей версии законопроекта об обелении рынка аренды, ГИС должна стать единственным инструментов для регистрации таких сделок, говорится в письме, направленном общественниками вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. А появление на рынке монополиста может привести к росту ставок аренды, говорят в ассоциации.

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В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации. Это может привести к тому, что оператор ГИС будет взимать с арендодателей обычный НДФЛ в 13%, а самозанятые граждане, сдающие квартиры, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4%, полагает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. В итоге цены на аренду недвижимости в РФ могут врасти на 15-20%, говорится в письме ассоциации заместителю председателя правительства.

В Минстрое «Известиям» пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание этого факта в ГИС, и тогда платформа будет удерживать 4% с дохода автоматически.

В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») говорится, что «низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей». Создание ГИС позволит в 2023–2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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