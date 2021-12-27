Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

27 декабря в России отмечают День спасателя. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, передает телеканал «Известия».

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем спасателя... В текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали важные задачи по борьбе с эпидемией коронавируса. Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, в Индию и ЮАР... Россия по праву гордится вами, и наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека даже ценой собственной жизни. Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС, в их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте «Листвяжная», и министр — генерал армии Евгений Николаевич Зиничев... Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником и наступающим Новым годом, желаю успехов в благородной, востребованной службе. Счастья и здоровья вам и вашим близким», — пожелал президент.

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