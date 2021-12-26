В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине

В торговом центре «Метрополис», расположенном на Ленинградском шоссе в Москве, прошла эвакуация посетителей после сообщения о вооруженном мужчине. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, неизвестный пытался похитить товар, охранники магазина его задержали, но злоумышленник показал им предмет, похожий на гранату, и скрылся.

«Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся. В настоящее время на месте работает СОГ (следственно-оперативная группа. — Ред.). Пострадавших нет. Принимаются меры к задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, разыскивается мужчина с бородой кавказской внешности, ростом около 170 см с черной сумкой. Также отмечается, что на нем надета черная бейсболка.

15 декабря сообщалось, что пассажиры столичного метрополитена помогли задержать дебошира с муляжом гранаты.

Как было установлено, находясь в поезде, дебошир размахивал «гранатой» и даже сымитировал приведение ее в готовность. При досмотре он предъявил предмет, подтвердил, что это муляж, и сообщил правоохранителям, что приобрел его в интернет-магазине.