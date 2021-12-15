В московском метро пассажиры помогли задержать дебошира с муляжом гранаты

Пассажиры столичного метрополитена вечером 15 декабря помогли задержать дебошира с муляжом гранаты. Об этом в среду сообщает пресс-служба УВД на ММ ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел около шести часов вечера на станции «Полежаевская». К полицейским, дежурившим на платформе, обратился пассажир, который сообщил им о мужчине, демонстрирующем гранату в вагоне поезда.

«Незамедлительно проследовавшие в вагон сотрудники МВД увидели граждан, удерживающих мужчину, который впоследствии был передан полицейским. Нарушителем оказался гражданин России, уроженец города Белая Калитва Ростовской области 2000 года рождения», — сказали в ведомстве.

Как было установлено, находясь в поезде, дебошир размахивал «гранатой» и даже сымитировал приведение ее в готовность. При досмотре он предъявил предмет, подтвердил, что это муляж и сообщил правоохранителям, что приобрел его в интернет-магазине.

Ранее, 8 декабря, сообщалось о дебошире, который устроил драку на борту самолета, летевшего рейсом Магадан–Новосибирск. Во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, а также бил ногами в спинки кресел. После приземления в аэропорту Новосибирска нарушителя передали сотрудникам МВД. Отмечалось, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.