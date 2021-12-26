На Украине решили обязать беременных женщин встать на воинский учет

Беременных женщин на Украине обязали встать на воинский учет. Явиться в военкомат необходимо и мамам с малолетними детьми. За отказ от постановки на учет украинкам грозит штраф, передает телеканал «Известия». При этом речь идет о женщинах, чья профессия подходит для военной службы. Перечень таких специальностей определяет минобороны Украины. В то же время постановка на учет не означает призыва на службу в армию. В каждом конкретном случае комиссия будет решать, пригодна ли украинка к службе или имеет право на отсрочку, в том числе в связи с наличием детей. Отдельно подчеркивается, что женщины, состоящие на воинском учете, отправятся служить в обязательном порядке только в случае войны. В мирное время служить можно добровольно — по контракту.

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