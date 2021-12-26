Во Владивостоке заявили об отсутствии угрозы разрушения моста из-за трещины

Проверка показала, что трещина на проезжей части, образовавшаяся на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов, не несет угрозы разрушения конструкции. Об этом 26 декабря заявили в мэрии города.

«Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства совместно с представителями компании «Гипростроймост» обследовали деформационный шов. <...> Как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено», — говорится в публикации на странице городской администрации в Facebook.

Отмечается, что движение на мосту не перекрывалось, наблюдения за швом будут продолжены.

По данным властей, специалисты разработали и утвердили проект планировки территории и ведут разработку проектно-сметной документации на строительство нового путепровода вместо Рудневского моста. Завершить ее и получить заключение госэкспертизы должны в следующем году. Предполагается строительство нового моста, после чего старый демонтируют и на его месте построят мост-дублер. Таким образом, движение в каждом направлении будет осуществляться по двум полосам.

Прокуратура Приморья, в свою очередь, сообщила о проведении проверки по факту разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части Рудневского моста. Прокуроры дадут правовую оценку действиям администрации города в части содержания мостового сооружения, обеспечения безопасности участников дорожного движения. Подчеркивается, что для безопасности сотрудники УМВД ГИБДД Владивостока организовали дежурство.

Ранее, 23 декабря 2020 года, сообщалось, что прокуратура провела проверку состояния мостовых сооружений в Биробиджане (Еврейская автономная область). Выяснилось, что семь из них находятся в плачевном состоянии, а мероприятия по их категорированию в рамках обеспечения транспортной безопасности не проводились.