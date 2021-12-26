Мировые ЦБ рекордно увеличили долю золота в своих активах
Мировые центробанки довели долю золота в активах до рекордного с 1990 года уровня. В хранилищах находится порядка 36 тыс. т драгоценного металла. За последние 10 лет доля актива возросла на 15%, или 4,5 тыс. т. Приобретения связаны с недоверием к доллару, передает телеканал «Известия». Подобные меры уже принимались в 2008-м из-за глобального кризиса. Государства стали закупать золото для защиты финансовых систем. У актива нет кредитного риска и риска банкротства.
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