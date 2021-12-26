Huawei в феврале выпустит свой первый электромобиль Aito M5

Huawei в феврале выпустит свой первый электромобиль. Прежде всего китайский гигант известен своими смартфонами. Но сейчас Huawei собирается обойти на рынке компанию Tesla, передает телеканал «Известия». В отличие от конкурента Aito M5 — гибридный автомобиль. Как анонсируется, модель может работать и на электричестве, и на топливе. Кроме того, Aito M5 разгоняется быстрее, чем электрокар Model Y производства Tesla.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.