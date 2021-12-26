В Калифорнии из-за нападения акул начали закрывать пляжи

В Калифорнии закрывают пляжи из-за нападения акул на серферов. Хищник растерзал спортсмена в округе Сан-Луис-Обиспо. Трагический инцидент стал первым в штате за последние 18 лет, передает телеканал «Известия». Из-за плохой погоды число туристов уменьшилось. Однако власти решили усилить меры безопасности. Отдыхающим вообще запретили заходить в воду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.