Созыв Совета Россия–НАТО намечен на 12 января

Генсек НАТО Йенс Столтенберг определился с датой заседания Совета Россия–НАТО. Как сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на свои источники в альянсе, переговоры пройдут 12 января. Решение Столтенберг принял на правах председателя совета. Источник в НАТО также добавил агентству, что по вопросам переговоров НАТО контактирует с Россией. В этот же день в Брюсселе пройдет заседание генштабов стран – участниц НАТО, передает телеканал «Известия». 15 декабря МИД РФ передал США проект о гарантиях безопасности.

В четверг во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что больше продвижения НАТО на восток быть не должно. Россия требует юридических гарантий нерасширения военного блока.

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