Тысячи американцев не смогли найти Украину на карте Европы. Такие данные следуют из результатов опроса, который провела газета The New York Times, передает телеканал «Известия».

Онлайн-викторина прошла по главным новостям года. Ряд вопросов был посвящен международной политике. В одном из них читателям предложили показать, у границ какого государства Россия — по версии издания — наращивает свои войска, из-за чего серьезно обострилась обстановка в Европе.

Указать на карте без подписей нужно было одну из четырех стран. За два дня опроса с заданием не справились около 56 тыс. из 177 тыс. человек, то есть треть участников. Для сравнения: с другим похожим вопросом викторины американцы справились гораздо лучше. Суэцкий канал, где застревал танкер Ever Given, показали 93% участников.

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