Тысячи американцев не смогли найти Украину на карте Европы
Тысячи американцев не смогли найти Украину на карте Европы. Такие данные следуют из результатов опроса, который провела газета The New York Times, передает телеканал «Известия».
Онлайн-викторина прошла по главным новостям года. Ряд вопросов был посвящен международной политике. В одном из них читателям предложили показать, у границ какого государства Россия — по версии издания — наращивает свои войска, из-за чего серьезно обострилась обстановка в Европе.
Указать на карте без подписей нужно было одну из четырех стран. За два дня опроса с заданием не справились около 56 тыс. из 177 тыс. человек, то есть треть участников. Для сравнения: с другим похожим вопросом викторины американцы справились гораздо лучше. Суэцкий канал, где застревал танкер Ever Given, показали 93% участников.
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