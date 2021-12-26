Путин и президент Египта обсудили создание промзоны РФ у Суэцкого канала

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси, в ходе которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, передает телеканал «Известия».

Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества, затронули вопросы строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа». Кроме того, политики поговорили о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала. Также президенты отметили близость подходов по урегулированию в Ливии. В завершение разговора главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

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