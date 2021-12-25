В Тюмени канатоходец сорвался с высоты в цирке

Эквилибрист сорвался с каната во время выступления в цирке Тюмени. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает группа «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Канатоходец не удержал равновесие и сорвался вниз. Его напарница осталась висеть в воздухе, так как была со страховкой. Она сразу дала сигнал помощникам, чтобы те оказали помощь упавшему.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован с переломом обеих ног.

Ранее, 1 марта, артист сорвался с высоты во время репетиции в цирке Никулина на Цветном бульваре. 32-летний пострадавший находился в сознании до приезда скорой помощи. Врачи диагностировали у него перелом обеих костей правого предплечья и ушиб поясничного отдела позвоночника.