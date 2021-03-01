В цирке Никулина артист сорвался с высоты

Артист сорвался с высоты во время репетиции в цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, произошел обрыв и человек упал.

32-летний пострадавший находился в сознании до приезда скорой помощи. Врачи диагностировали у него перелом обеих костей правого предплечья и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков победил в конкурсе на должность гендиректора компании, проведенном Министерством культуры России.