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Психотерапевт рассказала о способах реакции на неудачный подарок

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При получении неудачного подарка необходимо подобрать подходящую фразу и произнести ее дарителю. Об этом 24 декабря рассказала психотерапевт Стина Сандерс, слова которой приводит издание Metro.

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Специалист отметила, что реакция на неудачный подарок зависит от длительности взаимоотношений с дарителем. Так, в случае если люди познакомились недавно, психотерапевт советует «не рубить сплеча». В этом случае, по словам эксперта, можно сказать, что подарок понравился, однако не переигрывать.

Если же подарок оказался совершенно неудачным, а люди знакомы между собой длительное время, психотерапевт посоветовала подобрать подходящую формулировку и сказать об этом сразу.

Так, она предложила использовать следующую фразу: «Я ценю твое внимание и желание сделать мне подарок, спасибо тебе. Мы всё еще узнаем друг друга, поэтому я хочу тебе сказать, что предпочитаю кроссовки, а не кроксы».

Также, чтобы не получить неудачный подарок, Сандерс порекомендовала заранее попросить желанную вещь, составить список предпочтений и ненавязчиво передать его близкому человеку или же самому вручить нужный подарок человеку, а потом объяснить, почему выбрали именно эту вещь.

16 декабря школьники назвали самые желанные подарки на Новый год. Согласно данным исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.

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