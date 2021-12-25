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Взлет рейса Тюмень–Ереван прервали после вспышки в двигателе самолета

Взлет рейса Тюмень–Ереван прервали после вспышки в двигателе самолета

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Взлет самолета рейса Тюмень–Ереван был прерван из-за подозрений на помпаж двигателя. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в процессе разбега самолета авиакомпании Utair командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя, после чего он снизил скорость и остановил воздушное судно.

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«Предварительная причина задержки — техническая неисправность. <...> На рейс зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 детей. Представителем авиакомпании оказываются необходимые услуги. Ситуация находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

Вылет рейса задержан на 10 часов. Прибытие резервного борта и вылет запланирован на 17:00 по местному времени (15:00 мск).

Отмечается, что Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

6 ноября экипаж самолета Airbus A-330, выполнявшего рейс из Анталии, перед посадкой в Шереметьево доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. Самолет удалось благополучно посадить. В результате посадки никто не пострадал.

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