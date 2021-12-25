Католики празднуют Рождество

В мире празднуют Рождество по григорианскому календарю. Один из главных праздников отмечают католики и протестанты, передает телеканал «Известия».

Первая рождественская служба прошла в соборе в Бахрейне. Церковь является крупнейшим католическим приходом в регионе Персидского залива.

В Испании в честь праздника накормили ужином десятки бездомных. В этом году мероприятие впервые прошло в холле Royal Casino, джентльменского клуба XIX века.

Мира пожелали прихожанам на мессе в секторе Газа. В церкви Святого семейства собрались десятки верующих. Люди не смогли попасть на Рождество в Вифлеем. Израильские власти отклонили сотни прошений из-за пандемии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.