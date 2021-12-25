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Валуев исполнил роль Деда Мороза на празднике для сирийских детей

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Депутат Госдумы, прославленный боксер-тяжеловес Николай Валуев выступил в роли деда Мороза перед сирийскими детьми в рамках благотворительных акций, которые российская делегация провела в стране.

«Прежде чем посетить местную школу, нас пустили к детям, дали возможность вручить подарки от жителей Москвы, «Боевого братства», от России, рождественские подарки, поздравить учительский состав с наступающим Рождеством», — рассказал Валуев.

Завершился праздник сладким угощением и пусканием мыльных пузырей. В будущем планируется сделать такие торжества регулярными.

По словам парламентария, впечатления от Сирии у него позитивные.

«Что меня прежде всего удивило — на фоне разрушенных домов я не встречал неулыбчивых детей. Мы ходили по Дамаску, и в то время, когда школы закончили работать, высыпало огромное количество детишек. Я вижу, что чужих детей в Сирии нет. Это очень важно», — отметил Валуев.

Рождество в Сирии празднуется 25 декабря, поскольку большинство местных конфессий живут по григорианскому календарю.

24 декабря сообщалось, что российские чиновники посетили Дамаск, где обсудили перспективы восстановления Сирии. Затем с «гуманитарным десантом» депутаты отправились в несколько провинций, в том числе в город Маалюлю, и приняли участие в благотворительных акциях.

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