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Российская делегация подарила сирийским детям новогодние подарки

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Делегация российских государственных деятелей прилетела в Сирию, чтобы обсудить перспективы восстановления страны и лично подарить детям новогодние подарки.

Российские чиновники сначала посетили Дамаск, где обсудили перспективы восстановления Сирии. Затем с «гуманитарным десантом» депутаты отправились в несколько провинций, в том числе в город Маалюлю, и приняли участие в благотворительных акциях. Так, депутат Госдумы Николай Валуев выступил в роли Деда Мороза.

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«Прежде чем посетить местную школу, нас пустили к детям, дали возможность вручить подарки от жителей Москвы, «Боевого братства», от России, рождественские подарки, поздравить учительский состав с наступающим Рождеством», — рассказал Валуев.

В гуманитарных проектах участвует множество благотворительных организаций со всей России. Помощь идет и от конкретных регионов страны: депутаты из Тувы, Дагестана и Вологодской области привезли оргтехнику в школы, а ученые из Петербурга и Русское географическое общество восстанавливают Триумфальную арку в Пальмире.

Ранее, 22 декабря, в Дамаске прошел праздничный концерт, посвященный новогодним празднованиям. На выступлении присутствовали 700 детей. Отмечалось, что праздник прошел в русском стиле с участием артистов из Москвы. Детей увлекли игрушки-свистульки, мастер-классы по росписи матрешек и Дед Мороз.

23 октября стало известно, что артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора дали концерт в сирийском Дамаске. Они выступили на лучшей концертной площадке — в Театре оперы, который считается одним из крупнейших в арабском мире.

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