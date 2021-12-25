Госпитализированный фигурист Соловьев поблагодарил всех за поддержку

Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьев поблагодарил всех за поддержку. Фотографию из больницы спортсмен выложил в Instagram, передает телеканал «Известия».

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня! Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!» — написал спортсмен.

Дмитрия Соловьева избили в ночь на 21 декабря. На фигуриста напали, после того как он заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Всех нападавших задержали на месте полицейские.

В больнице у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней степени тяжести.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.