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Минюст передал регионам 30 «Газелей» для оказания юридической помощи

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Мобильные офисы на базе автомобилей «Газель Next» установят в 30 субъектах России для оказания бесплатной юридической помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

Отмечается, что автомобили изготовлены по заказу Минюста РФ.

«Региональные Госюрбюро теперь будут оказывать бесплатную юридическую помощь населению с использованием мобильных офисов. Сегодня были переданы 30 подобных автомобилей, которые отправились в 30 регионов России, среди которых и Нижегородская область», — следует из материала.

Правовой предел: россияне получат юридическую помощь дистанционно
Участниками пилотного проекта станут 10 регионов

Мобильные пункты представляют собой кабинеты, внутри которых оборудована рабочая зона для персонала и приема граждан.

Автомобили оснащены кондиционером, отопителем, а также откидными ступеньками для облегчения доступа маломобильным гражданам и пожилым людям. В салоне установлена мебель для хранения документов и вещей операторов.

По словам заместителя министра юстиции РФ Максима Бесхмельницына, который принял участие в торжественной церемонии передачи автомобилей, мобильные пункты особенно необходимы в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, машины могут быть использованы при чрезвычайных ситуациях.

Ранее, 4 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что российские граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате с помощью государственной информационной системы «Правовая помощь». Участниками пилотного проекта станут 10 регионов, в числе которых Татарстан, Краснодарский край, Московская, Ростовская, Смоленская, Кемеровская, Иркутская, Курская, Тамбовская и Ульяновская области.

Как отмечается в сообщении правительства, сейчас в стране нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи. Чтобы понять, куда за ней обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов. Для запуска программы Минюст совместно с регионами разработает дорожные карты по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также определит необходимый перечень информационных систем.

Бесплатная юридическая помощь гражданам осуществляется в рамках принятого в 2011 году федерального закона №324-ФЗ.

Рассчитывать на такого рода услуги могут россияне, чей доход (одиночный или семейный) ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны и Герои РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и некоторые категории пенсионеров.

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