В Петербурге водитель открыл стрельбу из-за конфликта со скорой помощью

Водитель Audi А8 открыл стрельбу из травматического оружия в ходе дорожного конфликта с бригадой скорой помощи в Санкт-Петербурге, он задержан. Об этом сообщает в пятницу, 24 декабря, пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Пушкин у дома 8 на Госпитальной улице. Сообщение о дорожном конфликте поступило сотрудникам полиции по району около 14:00 мск.

«По данным полиции, в ходе конфликта водитель иномарки повредил зеркало заднего вида кареты скорой помощи и произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

В результате оперативных действий нарушитель был перехвачен: его автомобиль заблокировали на Тверской улице в городе Колпино по соседству с Пушкиным.

Водителя иномарки досмотрели, в результате сотрудники правоохранительных органов изъяли у него травматический пистолет.

«Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заключает ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в полицию обратилась жительница Красноярска и рассказала, что ее 32-летний брат избивает их мать. Полицейские прибыли на место и в квартире обнаружили, что мужчина не в себе, после чего вызвали медиков. В ходе осмотра мужчина распылил в воздух газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. После этого во время задержания он нанес полицейским ножевые ранения в область бедер.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.