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В Москве ожидается ухудшение погоды из-за мощного циклона «Квинтинус»

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На Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Непогода принесет в столицу метели и «барическую пилу», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам, снегопады накроют столицу 25 декабря. Заметать Москву будет весь день, передает телеканал «Известия». Снежный покров вырастет с 22 до 27 см. В субботу показатели барометров опустятся с 740 до 725 мм рт. ст. Такие значения на 20 единиц ниже нормы. В ночь на 26 декабря давление вырастет и составит 735 мм рт. ст. В Москве температура воздуха будет –4 °C, а по области –3 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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