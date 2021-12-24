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Названы лучшие вакансии декабря в сфере IT

SuperJob опубликовал список лучших вакансий декабря в IT-сфере
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В декабре текущего года в список самых привлекательных вакансий IT-сферы вошли программисты, инженеры, проджект-менеджеры, аналитики и системные администраторы. Об этом 24 декабря следует из исследования SuperJob, результаты которого есть в распоряжении «Известий».

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Среди вакансий, предполагающих удаленную работу, есть разработчик PHP. Предложение является самым выгодным на рынке IT и предусматривает зарплату до 500 тыс. рублей в месяц.

Офис компании находится в Москве, но сотрудник может работать удаленно или с помощью компании переехать работать в страны Скандинавии. Работодатель утверждает, что является «крупнейшей в мире Saas-платформой для производства брендированных товаров по всей планете; обороты компании — сотни миллионов долларов».

Также востребованной является вакансия разработчика Golang (450 тыс. рублей в месяц). Работать предлагают из офиса или удаленно. Работодатель обещает дружный коллектив и возможности для развития.

Самая дорогая вакансия в IT в регионах — Java-разработчик на зарплату от 350 тыс. рублей. Работодатель — международная консалтинговая компания с офисом в Омске. Успешному кандидату предлагается формат работы по желанию.

В Хабаровске Android-разработчику готовы платить до 350 тыс. в месяц. Работодатель обещает разнообразные возможности для обучения и расширенный набор социальных льгот.

Ранее в этот день «Известия» публиковали результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс» (входят в экосистему «Сбера»). Согласно исследованию, в 2021 году лидером по росту заработных плат среди всех отраслей российской экономики стали финансы и страхование — +17,7% по сравнению с прошлым годом, а также IT и связь — +16,7%.

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