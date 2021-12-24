Новый «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Новый третий фильм о приключениях Питера Паркера «Человек-паук: Нет пути домой» стал самой кассовой лентой Голливуда в 2021 году. Об этом пишет журнал Variety.

Со дня премьеры картина с актером Томом Холландом в главной роли собрала в прокате $813 млн. Как сообщает НСН, фильм обогнал даже 25-ю ленту о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать», чьи прокатные сборы превысили $774 млн, пишет «Москва 24».

Отмечается, что из $813 млн блокбастер Джона Уоттса заработал $457 млн за пределами США. В российском прокате фильм собрал 1,12 млрд рублей.

Таким образом, картина Sony и Marvel может стать самым кассовым фильмом эпохи пандемии с учетом того, что лента не идет в Китае на больших экранах.

22 декабря студия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма по комиксам «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.