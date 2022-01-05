Рыбное место: почему туристов не подпускают к морским цыганам

На море Сулавеси в западной части Тихого океана не бывает штормов. Именно здесь, недалеко от экватора, много столетий назад появились поселения так называемых морских цыган, или людей моря. У них нет школ и больниц, они питаются рыбой и морепродуктами и поклоняются своим богам. Как живут цыгане в Малайзии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Терентьев
Улицы и дороги здесь заменяет море. Возле каждого дома привязана лодка, выдолбленная своими руками из ствола дерева
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Фото: Алексей Терентьев
Обычно после свадьбы новая семья строит собственный дом, в котором проходит вся жизнь — появляются на свет и растут дети, готовится еда и сушится белье
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Фото: Алексей Терентьев
Среднее количество детей в семье — 6–7 человек. Контрацепцию здесь не используют, и дети начинают появляться на свет сразу после того, как молодые начинают жить вместе. Однако далеко не все младенцы выживают — смертность в этих местах достаточно высока, а отсутствие документов не дает собрать сколько-нибудь точную статистику
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Фото: Алексей Терентьев
Местные женщины выглядят гораздо старше своих лет — на внешности сказываются яркое тропическое солнце, обилие соли и частые роды
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Фото: Алексей Терентьев
Даже в самом богатом доме, как и везде, все спят на полу в одной общей комнате. Но зато здесь есть телевизор и музыкальный центр
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Фото: Алексей Терентьев
Часть поселений морских цыган находится на берегах небольших безлюдных островков. В остальном жизнь этих людей ничем не отличается от жизни их морских соседей
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Фото: Алексей Терентьев
Источником существования для них является море. Основная еда — рыба и всевозможные морепродукты, которые они ловят своими руками, фрукты и кокосы, растущие на ближайших островах, и рис, который они покупают на деньги, вырученные от продажи улова
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Фото: Алексей Терентьев
Раньше рыбу ловили исключительно с помощью длинных гарпунов и самодельных очков, сейчас самодельные очки всё чаще заменяет китайский пластик, а гарпун — сети
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Фото: Алексей Терентьев
Ловля рыбы с помощью гарпуна — тяжелая физическая работа. Чтобы улов был удачный, надо знать место и время, когда шанс на успех будет выше. При этом цыгане не брезгуют никаким уловом — почти всё, что живет в море, может стать для них пищей
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Фото: Алексей Терентьев
Иметь пригодную для ловли рыбы лодку и сети может позволить себе не всякая семья — здесь это стоит приличных денег. Но при их наличии можно наловить столько рыбы, что хватит не только для пропитания, но и останется на продажу. А значит, будут деньги на одежду, лекарства, рис, приправы и стиральный порошок
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Фото: Алексей Терентьев
В этот раз удалось поймать много кальмаров — это хороший улов
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Фото: Алексей Терентьев
Фанерными щитами обиты только богатые дома. В единственной комнате часто висит мусульманский календарь или другие религиозные изображения — это обычно не имеет никакого отношения к истинной вере морских цыган, скорее является заимствованием из культуры той страны, на территории которой находится деревня. Большинство людей моря, как и их предки, остаются язычниками, почитая духов природы, особенно — дух моря
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Фото: Алексей Терентьев
Большинство браков заключается между своими. Местные жители часто относятся к морским цыганам с некоторым пренебрежением, считая их ниже себя. Поэтому смешанные браки случаются довольно редко
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Фото: Алексей Терентьев
Самые бедные цыгане в качестве домов используют лодки. Если у их соседей вся жизнь проходит в одной комнате небольшого дома на сваях, то здесь — на лодке под небольшим навесом, защищающим от сильных тропических ливней
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Фото: Алексей Терентьев
Еду тоже готовят прямо на лодках, разводя огонь в небольших металлических тазиках, чтобы судно на сгорело вместе с дровами
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Фото: Алексей Терентьев
В цыганских поселениях нет школ, поэтому детство проходит беззаботно, но быстро. С раннего возраста мальчики начинают помогать отцам ловить рыбу, а девочки занимаются хозяйством и нянчатся с братьями и сестрами
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Фото: Алексей Терентьев
Те, кто живет на суше, постиранную одежду раскладывают прямо на земле. Через пару часов под ярким солнцем она высыхает
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Фото: Алексей Терентьев
Иногда в деревнях можно заметить кур или петухов, но это скорее редкость, у морских цыган они обычно не приживаются
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Фото: Алексей Терентьев
Деревни морских цыган часто расположены на отмелях, где наблюдаются сильные отливы и приливы. Ежедневно вода может полностью уходить, обнажая землю, а потом подниматься на несколько метров, доходя почти до самого пола дома на сваях
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Фото: Алексей Терентьев
Люди моря всегда выкидывали мусор у своих жилищ — он быстро перегнивал. Когда в их жизни появился пластик, ситуация изменилась — мусор стал накапливаться в больших количествах, как на берегах, так и в море. Над решением этих проблем сегодня работают несколько государственных и волонтерских организаций, стараниями которых отходов в этом районе становится меньше
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Фото: Алексей Терентьев
Развитие туризма нарушило привычный уклад жизни местных жителей. Всё чаще компании, организующие дайвинг-туры в этом регионе, предлагают туристам экскурсии в ближайшие поселения морских цыган. И первое, чему научились цыгане, — это попрошайничество. Просят всё, от денег до бутилированной воды, которая здесь является большой редкостью, основой источник питьевой воды — это дождь
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Фото: Алексей Терентьев
Дети выпрашивают еду, которую туристы привозят с собой в пластиковых контейнерах
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Фото: Алексей Терентьев
Обедами в контейнерах снабжают своих туристов турфирмы. Цыганские дети поджидают, когда гости закончат еду, чтобы начать просить остатки
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Фото: Алексей Терентьев
Для защиты от солнца и ухода за кожей местные красавицы наносят на лицо маски из смеси риса и куркумы
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Фото: Алексей Терентьев
Не отказываются морские цыганки и от традиционных украшений
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Фото: Алексей Терентьев
В настоящее время правительство Малайзии существенно ограничило возможность контактов приезжих с морскими цыганами, что строго контролируется пограничными службами. Стихийное взаимодействие негативно сказывается на жизни людей, которые привыкли жить изолированно в своем собственном мире. На Филиппинах работает специальная благотворительная организация, которая занимается вопросами адаптации морских цыган к реалиям современного мира
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