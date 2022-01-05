Рыбное место: почему туристов не подпускают к морским цыганам

Иметь пригодную для ловли рыбы лодку и сети может позволить себе не всякая семья — здесь это стоит приличных денег. Но при их наличии можно наловить столько рыбы, что хватит не только для пропитания, но и останется на продажу. А значит, будут деньги на одежду, лекарства, рис, приправы и стиральный порошок