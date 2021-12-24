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Поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ

Поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ после нападения на консульство во Львове
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Поверенного в делах Украины в РФ 24 декабря вызвали в российский МИД после нападения на консульство России во Львове, дипломату был выражен протест.

«Был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — следует из сообщения ведомства.

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В министерстве выразили надежду на то, что украинские власти предпримут шаги для выполнения международно-правовых обязательств, а также найдут виновных и привлекут их к ответственности.

«Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 декабря в направлении входа Генерального консульства России во Львове была брошена бутылка с зажигательной смесью. Она воспламенилась и создала угрозу безопасности для сотрудников. Никто не пострадал, сообщили в МИДе. В ведомстве расценивают произошедшее как террористический акт.

Произошедшее нарушает сразу несколько конвенций. В региональное представительство МИД Украины была направлена нота и обращение на имя начальника главного управления национальной полиции во Львове с требованием усилить безопасность учреждения.

«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В июне посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины после провокации группы украинских националистов в отношении российских дипломатов во Львове.

Тогда коротко стриженные молодые люди не дали дипломатам возложить цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина, а также требовали ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Кроме того, они предложили сотрудникам консульства возложить цветы к памятнику «Героям АТО».

Действия националистов нарушали Венскую конвенцию о консульских сношениях, согласно которой принимающая сторона обязана обеспечивать свободу и безопасность дипломатических работников.

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