Психолог назвала симптомы «предновогодней депрессии»

Психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала «Известиям», какие симптомы свидетельствуют о наличии предновогоднего депрессивного состояния, а также о том, как с ними справиться.

«Все мы с вами родом из детства, и для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, так как наш внутренний ребенок ждет этого чуда и радости. Но иногда чудо не случается, так как мы забываем в себе этих детей. Детей, которые радовались мандаринам, шоколадкам, игрушкам, маминым тортикам и пирогам. А вместо этих простых радостей стали по-взрослому подводить итоги, ставить цели и задачи на будущий год», — отметила специалист.

По ее словам, некоторые люди часто перед днем рождения или праздниками, особенно перед Новым годом, впадают в очень сложное эмоциональное состояние, похожее на депрессию или депрессивное расстройство по своей симптоматике.

Симптомами такого состояния являются отсутствие жизненной энергии; пониженное настроение; склонность к уединению; разочарование, может быть, отчаяние; перепады настроения; беспокойный сон. Это еще не сама депрессия, а, скорее всего, депрессивное состояние, уточнила Крушинских.

Такое состояние чаще всего наступает, когда затрачено слишком много сил на достижение каких-либо целей, а результат не доставляет удовольствия, либо он слишком мал по сравнению с вложениями. Также причиной может стать то, что у человека было слишком много ожиданий от других людей, а произошло разочарование, предательство или расставание. Время подводить итоги способствует появлению такого состояния, так же как и ощущение чувства одиночества (как жизненный этап).

«Перед Новым годом принято подводить итоги, особенно в последнее время: « А чего я достиг в этом году?» Это делают большинство компаний и организаций, а в соцсетях даже запускаются целые флешмобы с подведением итогов. На некоторых людей это сказывается положительно: мотивирует работать еще усерднее, помогает появлению новых идей. Но иногда такое соревнование как раз и ввергает человека в состояние разочарования в самом себе: «я не достиг тех целей, которые ставил перед собой», «у меня не получилось». Хуже всего, когда звучит «я — никто», «я — неудачник», «у меня всё плохо» и негативные эмоции начинают захватывать всего человека», — подчеркнула Крушинских.

В таком случае психолог рекомендовала извлечь правильные уроки из ситуации, так как негативный опыт — тоже опыт, которым важно правильно воспользоваться. Нужно также принять ситуацию незавершенности, проанализировать свои цели — всё ли было учтено при их постановке — и сказать себе: «При тех данных, что были вначале пути, я сделал в текущей ситуации всё, что мог». Праздники психолог посоветовала посвятить восстановлению: набираться сил и энергии.

Также важно бережно относиться к самому себе. Например, подводя итоги, задавать себе вопросы: «что я узнал нового о себе?», «на что я опирался и как преодолевал трудности?», «кого я могу поблагодарить за помощь?», «за что я могу поблагодарить себя?», «как я заботился о себе, чтобы у меня были силы?» и др.

Сложно в новогодние праздники бывает и людям, которые раньше встречали Новый год с кем-то, а в этот раз они по той или иной причине остаются одни. Новогодние праздники — это самое время для того, чтобы вспомнить о тех, кто вам когда-то был дорог, и хороший повод поблагодарить их за участие в вашей жизни, вспомнить, в чем они нуждались и или о чем мечтали, и подарить им это.

Можно написать письмо самому себе в прошлый год с юмором и симпатией, а потом и письмо в Новый год с дружескими пожеланиями. Новогодние праздники это время принятия и отпускания того, что нельзя изменить, с благодарностью.

«Открывайте для себя мелочи и радуйтесь как дети: катайтесь на коньках и лыжах, чувствуйте запах мандаринов и корицы, готовьте всякие вкусности и угощайте соседей — будет повод познакомиться, ведь Новый год это праздник детства», — заключила Крушинских.

В ноябре австралийские ученые из Университета Дикина установили связь сидячего образа жизни и вероятностью развития тревожных симптомов и депрессии. Специалисты в связи с этим посоветовали больше двигаться и заниматься спортом, который способствует выбросу гормона эндорфина.