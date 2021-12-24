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Эксперт развеял популярный миф о поиске работы

Эксперт Валинуров: существование лучших и худших сезонов для трудоустройства — миф
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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров развеял миф о том, что для поиска работы существуют лучшие и худшие сезоны, поскольку рынок заполнен вакансиями на протяжении всего года.

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В беседе с «Вечерней Москвой» в пятницу, 24 декабря, эксперт разъяснил, что в летний период принятие решений является более медленным, поскольку в это время большинство руководителей уходят в отпуск.

«В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны — осень и весна», — отметил эксперт.

Между тем период новогодних праздников, отметил Валинуров, считается худшим для смены работы, поскольку на рынке в это время фиксируется минимальная активность, пишет НСН. В это время руководитель пытается закрыть все вакансии до каникул, чтобы сотрудник заступил на смену уже в январе.

23 декабря из опроса сервиса «Работа.ру» стало известно, что примерно 47% россиян намерены работать или подрабатывать в период новогодних праздников. Этот показатель стал ниже по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

Более половины респондентов (56%) отметили, что самыми востребованными профессиями в период новогодних праздников, скорее всего, станут специальности продавцов и кассиров, на втором месте оказались курьеры (49%).

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