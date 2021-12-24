Непомнящий обыграл Потанина в товарищеском матче по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятницу, 24 декабря, одержал победу в товарищеском матче по шахматам с бизнесменом Владимиром Потаниным.
Партия прошла с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления, она завершилась на 38-м ходу. Непомнящий играл черными фигурами.
10 декабря Непомнящий потерпел поражение в матче за мировую шахматную корону.
По итогам 11 партий его обыграл Магнус Карлсен со счетом 7,5:3,5 черными фигурами. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира.
Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021-м выиграл турнир претендентов.