Тигры и волки загрызли за неделю семь собак в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края за минувшую неделю тигры и волки утащили в лес и загрызли семь сторожевых собак. Об этом сообщает региональное минприроды.

По данным ведомства, 20 декабря инцидент произошел в селе Таежное. Тигр утащил со двора жилого дома собаку и загрыз ее. На следующий день полосатый хищник разорвал сторожевого пса в селе Лесопильное Бикинского района, пишет ИА AmurMedia.

В тот же день волки задрали сразу четырех собак в поселке Санболи Амурского района. Уже 22 декабря тигр напал на еще одну собаку в селе Малышево под Хабаровском. Помешать краснокнижному животному ничего не могло, так как со стороны леса участок был не огорожен.

На этой неделе тигра также видели у села Сикачи-Алян, а на полигоне биоотходов птицефабрики «Комсомольская» был замечен медведь-шатун. Как отмечают местные охотоведы, животное на свалку пригнал голод.

На местах работала оперативная группа министерства природы. Тигров удалось прогнать обратно в лес, однако волки были отстрелены. Всего с начала 2021 года сотрудники опергруппы выезжали на места, где были замечены дикие звери, 296 раз.

17 декабря сообщалось, что амурский тигр, которого поймали недалеко от села Нагибово в Октябрьском районе ЕАО и выпустили в дикую природу, вновь вышел к людям. По словам местных жителей, он зашел на ферму и напал на баранов, находившихся в сарае. На территории фермы видны огромные следы зверя, а неподалеку лежат туши домашнего скота.