WWF России подвел экологические итоги 2021 года

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России подвел итоги 2021 года в сфере экологии. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

Как отметил глава WWF России Дмитрий Горшков, в уходящем году интерес граждан к сохранению окружающего мира получил новый виток развития, экология заняла важное место в мировой и российской повестке.

Изменения коснулись природоохранного законодательства. Так, был утвержден закон, закрепляющий административную ответственность в виде штрафов за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разливов нефти, а также за предоставление властям недостоверных сведений о подобных происшествиях.

Вместе с тем изменения затронули также законодательство, регулирующее сферу энергетики. В частности, был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». Теперь организации должны предоставлять отчетность о выбросах, а также проводить мероприятия по их снижению. WWF вместе с другими организациями удалось добиться повышения прописанных в законе требований к отчетности.

Помимо этого, правительство РФ приняло стратегию развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Российский лидер поручил достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данное решение соответствует глобальному тренду, требованиям общественности и передового бизнеса, подчеркнули в WWF.

При этом были утверждены новые поправки, которые разрешили ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения. Как убеждены в фонде, данная мера «убьет» частное лесопользование, так как инициатива фактически аннулирует возможность использования заброшенных земель сельхозназначения для производства лесной продукции.

В WWF также оценили итоги года в вопросах создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Так, в этом году было создано 2 федеральных ООПТ: «Параськины озера» и «Казантипский морской». Также был расширен Даурский заповедник.

При этом значимым событием в сфере экологии стало открытие природного парка в Териберке (Мурманская область). Инициатива позволит сохранить важную природную территорию, которая пользуется популярностью среди туристов. Кроме того, специалисты возьмут под охрану уникальное озеро Виви в Эвенкии, где проходит важный миграционный путь дикого северного оленя.

2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Глава государства подчеркнул, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Документ требовался для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.