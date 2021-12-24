Театр Моссовета опроверг слухи о безработном Павле Деревянко

Актер Театра Моссовета Павел Деревянко продолжает служить в учреждении, спектакль с его участием «Великолепный рогоносец» не идет в ближайшее время. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Известиям» сообщила пресс-атташе театра Татьяна Горина.

«Павел Деревянко продолжает служить в театре, он не увольнялся и едет на гастроли с «Дядей Ваней» <...> Спектакль Нины Чусовой «Великолепный рогоносец», где Паша играет главную роль остался в репертуаре. Просто не идет в ближайшее время», — уточнила она.

Горина также отметила, что «промелькнувшая в новостях ситуация, чтобы актер снял спектакль со своим участием, немыслима».

«Это компетенция руководства театра, но не актеров», — добавила она.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Деревянко отказался от роли в спектакле «Рогоносец» в театре Моссовета. Кроме того, сообщалось, что приостановлены и другие постановки с его участием.

В прошлом году актеры Анна Михалкова и Павел Деревянко получили премии «Золотой орел» за роли в сериалах.

Михалкову наградили за роль в сериале «Шторм», а Деревянко, получил «орла» за работу в сериале «Домашний арест».