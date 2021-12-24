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Azur Air взыщет с авиадебошира убытки за задержку рейса Петербург – Ла-Романа

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Авиакомпания Azur Air взыщет с авиадебошира убытки за задержку рейса ZF-945 в Ла-Роману (Доминикана) из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика в пятницу, 24 декабря.

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«Из-за снятия с рейса двух пассажиров и их багажа, а также ожидания бортпроводника из резерва общая задержка вылета составила 2 часа 51 минуту. Все связанные с инцидентом убытки Azur Air взыщет с авиадебошира в судебном порядке», — отметили в пресс-службе.

Авиакомпания также будет добиваться возбуждения против нарушителя дел за хулиганство и причинение вреда здоровью.

Во время посадки пассажиров на борт самолета два пассажира начали агрессивно себя вести и мешать экипажу совершать посадку. При урегулировании ситуации один из нарушителей напал на бортпроводника и кинул в него тяжелым предметом. В результате нападения у бортпроводника было рассечено лицо.

«Экипаж при содействии наземных служб аэропорта обезвредил авиадебошира и передал его сотрудникам полиции. Пострадавшему бортпроводнику оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в компании.

Ранее, в пятницу, в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в Воздушный кодекс России о том, что члены экипажей самолетов получат право применять специальные средства сдерживания дебоширов на борту, если командир отдаст соответствующее распоряжение. Список таких средств определит правительство.

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