«Северное сияние» наблюдали жители Нижнего Новгорода

Погода подарила жителям Нижнего Новгорода редкое природное явление — в ночные часы в небе можно было увидеть световые столбы. Фото появились в соцсетях.

На снимках запечатлено, как изящные линии света, окрашенные в цвета радуги, вздымаются в небо. Это больше напоминает северное сияние. Специалисты говорят, что подобное явление — большая редкость, запечатлеть его сложно, пишет ИА «НьюсНН».

Появление световых столбов объясняется тем, что это атмосферное оптическое явление, возникающее из-за отражения света от крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. До этого такое явление могли наблюдать жители городка Павлово в Нижегородской области.

21 декабря жители Рязани рассказали о необычном природном явлении — гало: в небе над городом они увидели сразу три солнца.