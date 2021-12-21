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Жители Рязани рассказали о необычном природном явлении

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Жители Рязани заметили необычное природное явление — гало: в небе над городом они увидели сразу три солнца. Фото появились в соцсетях.

По словам одного очевидца, он наблюдал явление гало над местным нефтезаводом. Пользователи в комментариях к фото пояснили, что такое часто можно заметить при резком похолодании и при сильном морозе, пишет 62INFO.ru.

21 декабря сообщалось, что в центральную часть России пришли арктические холода. В Московском регионе температура воздуха резко упала с –5 до –17 °С. Пик стужи придется на среду, синоптики обещают до –20 °С. Морозы стали рекордными для столицы за последние 40 лет в эти дни декабря.

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