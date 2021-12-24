Умер народный артист Владимир Татосов

Народный артист РСФСР Владимир Татосов скончался на 96-м году жизни в связи с обострением онкологического заболевания после инфицирования коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. <...> И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень весёлый, очень жизнерадостный. <...> Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет», — рассказала радио «Говорит Москва» Драпеко.

В 1940–1960-е годы актер служил в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 1963–1971 годах работал в Большом драматическом театре им. М. Горького (ныне театр им. Г.А. Товстоногова.— Ред.). В 1990–2010-е годы Татосов работал в Санкт-Петербургском театре комедии им. Н.П. Акимова.

Широкой аудитории Владимир Татосов известен по ролям, исполненным в картинах «Доверие», «Шестое июля», «Татьянин день», а также «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается».