Жорин прокомментировал статус «звездного адвоката»

Адвокат Сергей Жорин рассказал в пятницу, 24 декабря, в интервью Пятому каналу, как за ним закрепился статус «звездного адвоката».

​

«В разные периоды моей профессиональной деятельности и до сих пор мне наклеивают ярлыки, потому что звездный адвокат — это не единственный ярлык, который на меня наклеивают без моей воли. Когда один из федеральных каналов меня чмырил, они меня называли «гламурный адвокат». Первое упоминание лет десять назад, и с разной степенью регулярности меня так называют», — поделился он.

На вопрос, как он сам к этому относится, адвокат отметил, что испытывает неоднозначное чувство. Жорин также рассказал, что коллеги относятся к нему по-разному: кто-то его не знает, кто-то воспринимает нейтрально, кто-то испытывает уважение, а некоторые завидуют.

Сергей Жорин — российский адвокат, работающий по судебным делам знаменитостей. Его подзащитными становятся артисты, шоумены, бизнесмены, режиссеры и блогеры.